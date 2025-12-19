Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesine bağlı Kılavuzlu Mahallesi Batı Çevre Yolu üzerinde, Kahramanmaraş istikametine seyir halinde olan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle tıra arkadan çarptı.

3B7Bde3D 9F46 4841 A561 E18164908Eb1

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu!
Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu!
İçeriği Görüntüle

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.