Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesine bağlı Kılavuzlu Mahallesi Batı Çevre Yolu üzerinde, Kahramanmaraş istikametine seyir halinde olan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle tıra arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.