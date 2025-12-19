Katılımcıların sorularını büyük bir samimiyetle yanıtlayan Başkan Görgel ve Bilal Erdoğan, gençlerin bakış açılarını genişletirken, motivasyonlarını da artırdı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Pusula Maraş çatısı altında gençlere yönelik sosyal, kültürel ve kişisel gelişim odaklı faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda gençlerin yoğun ilgi gösterdiği özel bir etkinliğe daha imza atıldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’ın katılımlarıyla düzenlenen Gençlik Buluşması, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen programda salon tamamen dolarken, etkinlik boyunca renkli ve samimi görüntüler oluştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile Necmeddin Bilal Erdoğan, gençlerle bir araya gelerek sohbet etti, katılımcıların yönelttiği soruları içtenlikle yanıtladı.

“Kahramanmaraş’ın Geleceği Gençlerin Azmi ve Enerjisiyle Şekilleniyor”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ta gençlere yönelik hayata geçirilen projeler hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Başkan Görgel; eğitimden spora, kültürden sosyal desteklere kadar birçok alanda gençlerin yanında olduklarını vurgulayarak, özellikle spor tesisleri yatırımları ve gençlerin sosyal yaşamına katkı sağlayacak projelerin artarak devam edeceğini vurguladı. Ayrıca 6 Şubat depremlerinin ardından şehrin yeniden inşa sürecinde gençlerin rolüne dikkat çeken Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ın geleceğinin gençlerin azmi ve enerjisiyle şekilleneceğini belirtti.

Bilal Erdoğan’dan Gençlere Birbirinden Değerli Tavsiyeler

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise gençlerle gerçekleştirdiği samimi sohbet sırasında; sporun, kültürün ve geleneksel değerlerin bireyin kişisel gelişimindeki önemine değindi. Gençlere hedef belirleme, disiplinli çalışma ve milli- manevi değerlere sahip çıkma konularında tavsiyelerde bulunan Erdoğan, gençlerin her alanda kendilerini geliştirmelerinin Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Program boyunca verilen cevaplar, gençlerin bakış açılarını genişletirken, motivasyonlarını da artırdı.

Çeşitli Hediyeler Gençlerin Oldu

Etkinlik sonunda ise gençlere yönelik sürpriz hediyeler dağıtıldı. Gerçekleştirilen çekilişle katılımcı gençlere tablet, bisiklet ve umre ziyareti hediye edilerek program unutulmaz anlarla sona erdi.