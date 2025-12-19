Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan Hükümet Bulvarı’nda başlatılan altyapı çalışmaları dolayısıyla geçici trafik düzenlemesine gidildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, yürütülen altyapı yenileme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Hükümet Bulvarı’nın Trabzon Caddesi’nden Azerbaycan Bulvarı’na iniş istikametinin tek yönlü olarak 30 Aralık 2025 tarihine kadar trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Çalışmalar süresince ulaşımın güvenli ve kontrollü bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla söz konusu güzergâhta trafik akışına izin verilmeyeceği ifade edildi.Sürücülerin, çalışma yapılan bölgelerde yer alan uyarı levhaları ile trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri, trafik güvenliği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Ayrıca vatandaşlardan, mümkün olduğu ölçüde alternatif güzergâhları tercih etmeleri istendi.