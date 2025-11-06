Avşar Kampüsü Rektörlük Otoparkında 4, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Otoparkında 3 ve Kapalı Yüzme Havuzu Otoparkında 1 adet olmak üzere toplam 8 elektrikli araç şarj istasyonu hizmete açıldı.

Yeni kurulan istasyonlar sayesinde, aynı anda 8 aracın şarj edilmesi mümkün hale geldi. Kampüs genelindeki bu altyapı, öğrenci ve personelin kullanımına açık olarak planlandı.

Elektrikli araçların kullanımının hızla arttığı günümüzde, bu sistem kampüsün karbon ayak izini azaltmaya, yeşil kampüs hedeflerine katkı sunmaya ve yenilenebilir enerji farkındalığını artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.Ayrıca, söz konusu yatırımın Türkiye’nin 2030 ve 2053 iklim değişikliği planlarına uyumlu şekilde enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlaması da amaçlanıyor.