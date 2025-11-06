Gümüşer'in vefatı, ailesi, holding çalışanları ve tüm şehirde büyük üzüntüyle karşılandı.

Gümüşer, holding bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Gümüşer'in abisi, Cumhur Gümüşer'in babası ve Yönetim Kurulu Üyeleri Halit, Hikmet ve Harun Gümüşer'in amcası olarak hem aile şirketinin hem de Kahramanmaraş sanayi camiasının önemli bir figürüydü.

Cenaze Bilgileri Açıklandı

İmam Gümüşer'in cenazesi, 6 Kasım 2025 Perşembe günü öğle namazını müteakip, adını taşıyan İmam Gümüşer ve Kardeşler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda (3 No'lu Kapı) toprağa verilecek. Taziyeler ise Gülsüm Hanım Gümüşer Taziye Evi'nde kabul edilecek.

Kipaş Holding'den Başsağlığı Mesajı

Kurumun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kipaş Holding ailesi olarak, kurucu ortağımız ve kıymetli büyüğümüz İmam Gümüşer'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; başta Gümüşer Ailesi olmak üzere tüm sevenlerine, dostlarına ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet, makamı âli olsun" ifadelerine yer verildi.