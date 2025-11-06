Kamu kurumları ve yerel yönetim temsilcilerinin yer aldığı toplantıda kış aylarında karşılaşılabilecek riskler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Altyapıdan üstyapıya, temizlikten ulaşım hizmetlerine kadar tüm birimlerde vatandaş odaklı yönetim sergileyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte şehir genelinde olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) öncülüğünde kışa hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar’ın başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, ilçe belediyeleri ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri katılım sağladı. Toplantıda; yoğun yağış, kar ve buzlanma gibi hava olaylarının şehir yaşamını aksatmaması için alınacak tedbirler, görev dağılımları ve koordinasyon mekanizmaları detaylı şekilde değerlendirildi. Meydana gelebilecek aksamalara hızlı ve etkili müdahale edebilmek adına gerçekleştirilen toplantıda kurumlar arasında bilgi paylaşımı ve ortak müdahale planlarının güncellenmesi kararı alınırken, vatandaşlardan da meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.