Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Meslek Edindirme Kursları (KAMEK), yeni eğitim döneminde 26 farklı branşta toplam 750 kursiyere ücretsiz eğitim sunmaya devam ediyor.Farklı yaş ve meslek gruplarından vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kurslar arasında takı tasarım atölyesi bu yıl öne çıkan eğitimlerden biri oldu. Usta öğreticiler eşliğinde yürütülen takı tasarım kursunda katılımcılar hem el becerilerini geliştiriyor hem de yeni bir meslek edinme imkânı buluyor. Atölyede teknik eğitimlerin yanı sıra sosyalleşme fırsatı da bulan kursiyerler, üretim süreçlerini keyifli bir atmosferde gerçekleştiriyor.

“Kendimi Geliştirip İleride Bu Alanda İş Kurmak İstiyorum”

Kursiyerlerden Merve BüyükerzurumluAlkap, takı tasarımına hobi olarak başladığını belirterek, “Burada aldığım eğitimlerle kendimi geliştirerek ileride bu sektörde iş kurabilirim. Böyle bir planım da var. Bu güzel kurs için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

“Emeklilik Dönemimi En Güzel Şekilde Değerlendiriyorum”

Emekli hemşire Feray Okutucu ise KAMEK kurslarının yaşamına olumlu katkı sağladığını ifade ederek, “Emeklilikte vaktimi nasıl değerlendireceğimi düşünürken Büyükşehir Belediyesinin kursları ile karşılaştım. Burada vaktimi çok güzel bir şekilde değerlendiriyorum. Ortam çok güzel ve yeni arkadaşlıklar kurma imkânı buldum. Kendime ve arkadaşlarıma yeni takılar yapıyorum” diye konuştu.

“Hem Üretiyorum Hem Gelir Elde Ediyorum”

Naciye Sulak, “Takı takmayı çok seviyorum. Kendi takılarımı üretmek için bu kursa geliyorum. Geçtiğimiz yıl da katılmıştım. Çok keyif ve verim aldığım için bu sene de geliyorum. Geçen yıl ürettiğim ürünleri Ağustos Fuarı’nda kurulan stantta satma fırsatı buldum. Eğlenerek yaptığım bir işten gelir kazanmak da çok keyifli” ifadelerini kullandı.

“Deprem Sonrası Bana En İyi Gelen Yerlerden Biri Oldu”

Deprem sonrası zorlu bir süreç geçirdiğini belirten kursiyer Fatma Türksayar ise KAMEK’in hayatında önemli bir yer edindiğini dile getirdi. Türksayar, “Depremden sonra KAMEK’in kursları bana çok faydalı oldu. Bu kurslar sayesinde kendimi toparlama imkânı buldum diyebilirim. 3 senedir düzenli olarak katılıyorum. Hem maddi hem de manevi kazanç sağladı bu kurs bana” dedi.