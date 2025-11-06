Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda çevreci dönüşümünü sürdürüyor. Şehrin toplu taşıma altyapısını daha konforlu, ekonomik ve doğa dostu hale getirmek Başkan Fırat Görgel öncülüğünde başlatılan ‘Yeşil Ulaşım’ hamlesi kapsamında, 20 adet tam elektrikli otobüs şehre kazandırıldı.

Yeni otobüslerin teslimatlarının başlaması ile birlikte Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şoförler için özel eğitim programları düzenlendi. Karsan Otomotiv’in uzman kadrosu tarafından verilen eğitimlerde ilk önce teorik bilgiler aktarıldı ve daha sonra elektrikli otobüsler başında pratik eğitimler gerçekleştirildi.

Şoförler, tam elektrikli otobüsler hakkında bilgiler aldı. Yeni gelen otobüslerin kullanım açısından diğer otobüslerden farkını öğrendi. Güvenli sürüş teknikleri ve acil durum prosedürleri, elektrikli otobüslerin teknik yapısı ve batarya yönetimi gibi konuların da verildiği eğitim sonunda şoförler, yeni otobüslerin sahip olduğu özel sürüş modları ve otonom güvenlik sistemleri hakkında tam yetkinlik kazandı.

Kapsamlı hazırlık sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, 20 tam elektrikli otobüs yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulacak.