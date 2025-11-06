Yapılan çalışmalar kapsamında; 4 Kasım 2025 günü çeşitli markalarda 1570 paket gümrük kaçağı sigara ile 260 paket içerisine kıyılmış tütün doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.
3 Kasım 2025 günü çeşitli markalarda 851 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 30 Ekim 2025 günü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, 89 adet APP plaka olarak tabir edilen sahte plaka ele geçirildi.
Yapılan operasyonlarda toplam 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.