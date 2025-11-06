Mahalle yollarının daha güvenli, dayanıklı ve modern bir görünüme kavuşması için yürütülen çalışmalar, bölgedeki yaşam kalitesine önemli katkı sağlıyor.

Belediye yetkilileri, kilit parke uygulamasının ilçede yürütülen yol iyileştirme çalışmalarının en önemli başlıklarından biri olduğunu vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın ulaşımdaki konforunu artırmak ve mahallelerimizi daha düzenli bir yapıya kavuşturmak için yoğun şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kozludere’de sokakların etap etap yenilenmesiyle birlikte, mahalle genelinde daha güvenli ve estetik yolların oluşturulması hedefleniyor. Mahalle sakinleri de devam eden hizmetlerden memnuniyet duyduklarını belirtti.

MERKEZDE ALTYAPI, KIRSAL MAHALLELERDE YOĞUN ÜST YAPI MESAİSİ

Belediyeden yapılan açıklamada, KASKİ ve Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez mahallelerde yürütülen altyapı çalışmaları sebebiyle Dulkadiroğlu Belediyesi ekiplerinin bu süreçte ağırlıklı olarak kırsal bölgelerde üstyapı çalışmalarına yoğunlaştığı belirtildi.

Yetkililer, altyapı sürecinin tamamlanmasının ardından merkez mahallelerde de güçlü ve kapsamlı kilit parke ve yol çalışmalarının başlayacağını ifade ederek, “Merkezdeki altyapı tamamlandığında çok daha güzel projeler ortaya çıkacak” değerlendirmesinde bulundu.