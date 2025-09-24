Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı için hazırladığı kapsamlı yatırım planıyla 11 ilçede ulaşım hamlesini tüm hızıyla sürdürüyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde yürütülen çalışmalar hem şehir merkezinde hem ilçelerde hem de kırsal bölgelerde vatandaşların yaşam standartlarını arttırıyor. Bu kapsamda, tarihi ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan Türkoğlu’nda Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl içerisinde sıcak asfalttan, yol genişletmeye; köprü menfezden kilit parkeye kadar uzanan 170 Milyon TL’lik ulaşım yatırımı kazandırılıyor.

Türkoğlu’nun Yolları Daha Konforlu ve Güvenli

Kılılı, İstasyon, Gaziosmanpaşa, Ceceli, Yeşilyöre ve Çakır mahallelerinde yaklaşık 43 Milyon TL’lik sıcak asfalt yatırımı tamamlandı. Ekipler, Türkoğlu’nun muhtelif sokak ve caddelerinde 13 Milyon TL’lik asfalt çalışmalarını sürdürürken, bu yatırımlar ise çok kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete sunulacak.

Yol Bakım ve Yama Çalışmalarıyla Konfor Artıyor

Aydınkavak, Büyük İmalı, Cumhuriyet, Çakallı Hasanağa, Kılılı, Kuyumcular, Kadıoğlu Çiftliği, Balık, Çobantepe, Göllühöyük, Kadıoğlu-Kelbişler, Minehöyük, Özbek, Pınarhöyük, Tahtalıdedeler ve TOKİ bölgesinde 12 Milyon TL’lik yol bakım ve onarım çalışmalarıgerçekleştirildi. İlçenin muhtelif mahallelerinde ise 24 Milyonluk bakım ve onarım çalışmaları büyük bir hızla sürüyor.

Türkoğlu’nun Ulaşım Ağı Genişliyor

Türkoğlu’nun ulaşımını her anlamda güçlendirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, yatırım programında ilçede yaklaşık 33 Milyon TL’lik yol açma ve iyileştirme çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, Hopurlu-İbrecik ve Avşarlı mevkiinde yaklaşık 6 kilometrelik yeni yol açma ve iyileştirme çalışması gerçekleştirdi. Aynı zamanda Uzunsöğüt-Yeşilyöre mevkiinde yapılması planlanan yaklaşık 5 kilometrelik çalışma ile ulaşım ağı Büyükşehir Belediyesi ile konforlu ve güvenli hale gelecek.

Modern Köprülerle Ulaşım Standardı Üst Seviyeye Çıkartılıyor

Ulaşım yatırımları kapsamında Yeşilyöre, Şekeroba ve Kırmakaya mevkiinde köprü ve menfez çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Yeşilyöre’deki çalışmalar tamamlanırken, Şekeroba ve Kırmakaya’daki çalışmalar ise kısa süre içerisinde başlayacak.

13 Bin Metrekarelik Kilit Parke

Büyük İmalı ve Yeşilyöre’de yaklaşık bin metrekarelik kilit parke çalışmaları tamamlandı. Gaziosmanpaşa ve Fatih mevkiinde yaklaşık 2 bin metrekarelik kilit parke çalışması devam ederken, Şekeroba ve Doluca mevkiinde kilit parke çalışmaları kısa süre içerisinde başlayacak. Ayrıca ilçe merkezinin en önemli güzergâhlarından Mahir Ünal Caddesi’nde de yürüyüş yollarının bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor. Yürüyüş yolunda deforme olan kısımlar onarılarak yaya trafiğinde konfor ve güven artırılıyor. İlçe genelinde kilit parke imalatlarının tamamlanmasıyla Büyükşehir, 6 farklı mahalleye yaklaşık 8 Milyon TL’lik kilit parke yatırımını hayata geçirmiş olacak.