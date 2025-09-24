Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, eğitim yatırımlarına hız kesmeden devam ederken, gençlere sağladığı imkânlarla ilçede sosyal ve kültürel gelişimin yanı sıra akademik başarıya da güçlü bir katkı sunmayı hedefliyor.

Onikişubat Belediyesi son olarak 2025-2026 eğitim öğretim yılı için üniversiteye hazırlanan gençlere destek olmak amacıyla bu yıl da Üniversite Hazırlık Kurslarını başlattı. Şehit İlhan Güleç ve Şehit Serkan Yılmaz Bilgi ve Kültür Evlerinde düzenlenen kurslarda toplam 546 öğrenci, 18 derslikte eğitim görecek.

Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi’nde 12 derslikte 390 öğrenci; Şehit Serkan Yılmaz Bilgi ve Kültür Evi’nde ise 6 derslikte 156 öğrenci eğitim alacak. Öğrenciler, sayısal, eşit ağırlık, TYT ve yabancı dil sınıflarında seviyelerine göre derslere katılacak.

Kurslarda her pazartesi düzenli olarak deneme sınavları uygulanacak. Ayrıca kadrolu öğretmenlerle verilen derslerde; akıllı tahta, internet desteği, yaprak testler, bire bir öğretmen desteği gibi imkânlar öğrencilerin başarısına katkı sağlayacak. Günlük etüt imkânı ve akşam saat 20.00’ye kadar açık olacak kütüphaneler de gençlerin hizmetinde olacak.

Kursların açılışını Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, AK Parti Onikişubatİlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, öğretmenler ve öğrenciler yaptı. Sınıfları gezerek öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Toptaş, gençlerin eğitim yolculuğunda yanlarında olduklarını vurguladı.

“Gençlerimize yönelik projeler geliştirmeye çalışıyoruz”

Kursların ilk gününde öğrencilerle bir araya gelen Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, gençliğe yönelik projeler geliştirmeye gayret gösterdiklerini belirterek, “Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlara vesile olsun diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Tabii, Onikişubat Belediyesi olarak eğitimin önemini çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu noktada elimizden geldiğince gençlerimize yönelik projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Özellikle onların hayata hazırlanması noktasında da her zaman, her daim yanlarında olmaya ve onları desteklemeye, bu noktada özellikle ailelerimizi de ekonomik anlamda destekleyecek projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. En önemli konulardan bir tanesi de, özellikle geçen yıl başlatmış bulunduğumuz üniversiteye hazırlık kurslarımız. Özellikle mezun olan öğrencilerimize yönelik üniversiteye hazırlık kurslarımızı geçen yıl itibarıyla başlatmıştık. Bugün de yeni eğitim öğretim yılında kursumuzun açılışını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Toplamda 18 adet derslikte şu anda 546 öğrencimiz inşallah bu kurslardan faydalanacaklar. Hem sayısalcı, hem sözelci, hem eşit ağırlıkçı hem de yabancı dille alakalı arkadaşlarımız inşallah bu hazırladığımız kurslardan tabii çok düşük bir ücretle faydalanacak. Bu dönembiraz daha aidiyet olması açısındançok düşük bir ücret koyduk. İlçe Milli Eğitim’den kadrolu öğretmenlerimizle birlikte inşallah bu kurslarımızı bu dönem itibarıyla da devam ettireceğiz. Ben tabii ki bu sebeple de İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, onun nezdinde tüm öğretmen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Kahramanmaraşlı gençlerimizin çok daha iyi yerlere gelmesini sağlayacağız”

Sadece kaynak kitapla ve deneme sınavlarıyla öğrenci ve velilere yaklaşık 15 bin TL gibi bir avantaj sağlayacaklarını kaydeden Başkan Toptaş, “Bu kursların tabii ki önemli taraflarından bir tanesi de burada kullandığımız kaynak kitapları. Hem kurumsal kaynak kitapları kullanmış olacağız hem de deneme ve testler ile öğrencilerimizi sınavlara hazırlayacağız. Sadece bunlarla alakalı öğrencilerimize sağladığımız avantaj yaklaşık 15.000 TL civarında olacak. Bunun da özellikle ekonomik anlamda ailelerimize de katkı sunacağını düşünüyoruz. Çok şükür geçen dönemden birçok arkadaşımız önemli üniversiteleri kazandılar. İnşallah bu dönemde de bu hazırladığımız kurslarla öğrencilerimize inşallah güzel bir eğitim vererek Kahramanmaraşlı gençlerimizin çok daha iyi yerlere gelmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Başkanımıza eğitime katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz”

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt da eğitime desteklerinden ötürü Başkan Hanifi Toptaş’a teşekkür ederek, “Dezavantajlı gruplarda yer alan, özellikle de mezun öğrencilerimiz için üniversiteye hazırlık sürecini kolaylaştırmak amacıyla önemli bir adım attık. Sayın Başkanımızın da desteğiyle, Bilgi ve Kültür Evleri'ni bu gençlerimizin hizmetine sunduk. Bu merkezlerde, lise 12. sınıf öğrencilerine sunduğumuz DYK kursları gibi, mezun öğrencilerimize de eşit şartlarda eğitim imkanı sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıldan itibaren Halk Eğitim Merkezi ve Belediyemizin işbirliğiyle başlattığımız bu program sayesinde, daha önce bu imkanlardan faydalanamayan mezun öğrencilerimiz artık rahatlıkla üniversiteye hazırlanabiliyorlar. Bu süreçte bize büyük katkı sağlayan Sayın Başkanımıza, ekibine ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“AK Parti teşkilatları olarak her zaman gençlerimizin ve belediyemizin yanındayız”

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç de AK Parti teşkilatları olarak gençlerin yanında olduklarını vurgulayarak, “Bugün, Onikişubat Belediyemizin sosyal belediyecilik anlamında yürüttüğü projelerden birinin açılışında bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Öncelikle yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu projemiz geçen sene başlamıştı ve ilk ders zilini Sayın Başkanımızla birlikte çalmıştık. O zamanlar heyecanlıydık ve projenin ne kadar başarılı olacağını merak ediyorduk. Ancak yılsonunda, gençlerimizin üniversitelere yerleştiğini görmek bizlere büyük bir gurur yaşattı. Bu başarıda emeği geçen başta Sayın Başkanımız olmak üzere, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, kurum müdürlerimize ve tüm ekibe teşekkürlerimi sunuyorum.AK Parti teşkilatları olarak her zaman gençlerimizin ve belediyemizin yanındayız. Gençlik Merkezi projesi gibi yeni projelerin de hayata geçmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Çünkü genç nüfusumuz en değerli kaynağımız ve onların en iyi yerlerde olmasını istiyoruz. Bu amaçla belediyemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bizler de onlara her zaman destek olmaya devam edeceğiz” dedi.