Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği iş birliğiyle düzenlenen Ahilik Haftası kutlama programı, Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirildi. Köklü bir kültürel mirasın yaşatılması ve esnaf dayanışmasının güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla coşkulu bir şekilde kutlandı. Programa; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda esnaf katıldı.

“Ahilik Bir Okul, Esnaflık Bir Yol”

Programda konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, ahiliğin köklü bir medeniyet mirası olduğuna dikkat çekerek, çıraklıktan ustalığa giden sürecin önemine vurgu yaptı. Debgici, “Çırak yetişmeden insan esnaf olamıyor. Çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan da ustalığa giden yolda ahilerle çalıştılar. Şehrimizin her alanında ve her sektöründe bugün bile saygıyla yâd ettiğimiz nice ustalar var. Bugünün ahisi olmak önemli. 39 odamız var ve bu odalar ahi ve önder olmak zorunda. Bizim ahilerden öğreneceğimiz çok şeyler var” ifadelerini kullandı.

“Ahilik, Anadolu Kültürünün Temel Taşlarından”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel konuşmasında, ahiliğin Anadolu kültürünün temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Asırlar boyunca bu topraklarda ahiliğin bereketi ile büyüyen bir millet olduklarını belirten Görgel, “Bizler bu şehirde yıllardır iş yerinin kepengini besmele ile kaldıran, çayını komşusu ile yaptığı muhabbetle demleyen, müşterisini baş üstünde tutan esnaflarımızla büyüdük. Bu düstur ile şehrimize hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz” dedi.

“Esnaflarımız Deprem Sürecinde de Ayakta Durdu”

6 Şubat depremlerinde büyük kayıplar yaşandığını hatırlatan Görgel, bu süreçte esnafların da ağır bedeller ödediğini belirterek, “Dükkânlarını kaybeden, işini yarıda bırakan, müşterisine hizmet edemeyen birçok esnafımız oldu. Ama esnaflarımız ahilik geleneğine yakışır şekilde sabır ve metanetle ayakta durdular. Hasarlı dükkânlarında bu şehrin evlatlarına kimi ekmek oldu, kimi çorba oldu, kimi ise battaniye oldu. Esnaf bir şehrin kalbidir. Esnafımız ayakta olursa şehrimiz de ayakta olur. Bu inancımız ile devletimizle el ele esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.