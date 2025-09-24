Kuraklığın acımasız gerçekliğini gözler önüne seren bu karanlık tablonun tam merkezinde, küçük bir plastik poşete hapsedilmiş kırmızı bir balık duruyor. Bu kare, insanlığın doğayla kurduğu yıkıcı ilişkinin, iklim krizinin ve tükenmekte olan umudun en sarsıcı özetidir.

SANATIN GÜCÜYLE BİR ÇEVRE MANİFESTOSU

Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği (KAMFOD) tarafından yürütülen bu proje, sıradan bir sanat çalışmasının çok ötesinde, güçlü bir çevresel manifesto niteliği taşıyor. Projenin amacı, susuzluğun ve bilinçsiz tüketimin yol açtığı yıkıcı sonuçları insanlığın yüzüne çarpmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu acı bir şekilde hatırlatmaktır.

“YARIN O BALIK BİZ OLABİLİRİZ”

KAMFOD Başkanı Baki Özdoğan, projenin taşıdığı derin anlamı şu net ifadelerle dile getirdi:

“Her fotoğraf bir bellek, bir uyarı ve acil bir çağrıdır. Bu kare, kuraklığın ortasında yaşamın ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösteriyor. Eğer biz doğaya sahip çıkmazsak, yarın bu balık gibi hepimiz daracık bir umudun içine sıkışabiliriz. Fotoğraf sanatını bir farkındalık silahı olarak kullanıyor ve herkesi bu sessiz çığlığı duymaya davet ediyoruz.”

ÖLÜM VE YAŞAMIN KARŞITLIĞI: EN SERT UYARI

Fotoğraf, ölümün ve yok oluşun sembolü olan kafataslarının ortasında, yaşamın kırılganlığını temsil eden o küçük balıkla sarsıcı bir karşıtlık yaratıyor. Bu zıtlık, geleceğe dair belki de en sert uyarıyı barındırıyor:

“SU BİTERSE, HAYAT BİTER.”

Doğanın sessiz feryadını duyurmayı hedefleyen bu proje, yalnızca bir şehrin değil, tüm gezegenin ortak sorunu olan iklim krizine dikkat çekiyor. Sanatın gücüyle toplumsal bir uyanış yaratmayı amaçlayan KAMFOD, bu kareyle aslında hepimize tek bir gerçeği haykırıyor:

Geleceğimiz, bugünkü tercihlerimizde gizlidir.