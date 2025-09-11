Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesine bağlı Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi üzerinde yer alan 9 katlı binanın 8. katında yer alan apartman dairesinin odasında yanan gece lambasını yangın olarak düşünen çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan kontrolde yanlış anlaşılmaya gece lambasının neden olduğu ortaya çıktı.

İtfaiye ekiplerin anında müdahalesiyle bölgede oluşan panik havasıyla toplanan kalabalık, gerçeğin anlaşılmasıyla kısa sürede dağıldı.