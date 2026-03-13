Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen çalışmada 88 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Mart 2026 tarihinde yapılan çalışmalarda ise çok sayıda kaçak elektronik ürün ve silah ele geçirildi. Operasyonda 229 adet Apple logolu Type-C girişli şarj kablosu, 50 adet kayıtdışı/kaçak cep telefonu, 145 adet P9 marka Bluetooth kulaklık, 170 adet Samsung ibareli şarj adaptörü, 234 adet Apple logosu bulunan adaptör ve şarj kablosu, 58 adet Apple logolu 20 watt adaptör şarj başlığı, 57 adet Apple logolu AirPods Pro marka Bluetooth kulaklık, 710 adet Type-C şarj kablosu, 1 adet Tekno Watch marka akıllı saat, 3 adet Dyson marka gümrük kaçağı saç düzleştiricisi, 2 adet Dyson marka saç şekillendiricisi, 1 adet tek kırma yivsiz av tüfeği ve 1 adet pompalı diye tabir edilen yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında adli mercilere sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.