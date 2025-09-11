Türkiye’nin fotoğrafçılık tarihinde bir ekol olan Zümrüt Fotoğrafçılık, yarım asra yaklaşan başarı serüvenine İzmir’de yeni bir zafer daha ekledi. İstanbul, Ankara ve İzmit’teki yaygın ağının ardından Ege’nin incisi İzmir’deki ikinci şubesini Göztepe’nin kalbinde hizmete açan marka, Türkiye genelindeki toplam şube sayısını 18’e çıkararak sektördeki sarsılmaz liderliğini bir kez daha kanıtladı.

Sadece Bir Stüdyo Değil, Nesillerin Ortak Hafızası

Zümrüt Fotoğrafçılık, kurulduğu ilk günden bu yana bir ticari işletme olmanın çok ötesine geçerek, milyonlarca insanın hayat yolculuğuna tanıklık eden bir “anı mirasçısı” haline geldi. Okul sıralarında çekilen bir vesikalıkla başlayan bu bağ, yıllar içinde mezuniyet coşkusuna, en mutlu gün olan düğünlere ve nihayetinde yeni nesillerin ilk gülümsemelerine uzanarak markayı adeta “Türkiye’nin aile fotoğrafçısı” yaptı. Bu derin bağın en somut göstergesi, İstanbul’daki okulların %80’i ile kurulan sarsılmaz iş birliğidir. Zümrüt, bu başarı modelini İzmir’e de taşıyarak kısa sürede şehirdeki okulların %45’i ile çalışmaya başlayarak ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.

Bir Başarı Hikayesi: 34 Yıllık Adanmışlık ve İlk Günkü Tutku

Bu dev markanın arkasındaki itici güçlerden biri olan, Zümrüt Fotoğrafçılık İstanbul Anadolu Yakası hissedarı Cuma Gül, 34 yıllık meslek aşkını ve enerjisini şimdi İzmir’e taşıyor. 17 yaşında Cihangir şubesinde başladığı kariyer yolculuğunda Bağdat Caddesi ve Acıbadem gibi prestijli lokasyonlarda markaya değer katan Gül, İzmir’deki Karşıyaka şubesini zirveye taşıdıktan sonra şimdi de Göztepe’de yeni bir başarı hikayesi yazmaya hazırlanıyor. Cuma Gül’ün bitmeyen enerjisi, Zümrüt’ün müşteriyle kurduğu samimi ve kalıcı ilişkinin de teminatı niteliğinde.

Göztepe’de Ezber Bozan Konsept: Stüdyo ve Doğa İç İçe

Mithatpaşa Caddesi üzerinde konumlanan yeni Göztepe şubesi, yalnızca bir stüdyo değil, aynı zamanda bir “deneyim alanı” olarak tasarlandı. Zümrüt, stüdyo çekiminin kontrollü profesyonelliğini, özel olarak tasarlanmış bahçe konseptinin doğal ve ferah atmosferiyle birleştirerek İzmir’de bir ilke imza atıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, müşterilere tek bir mekanda hem stüdyonun şıklığını hem de dış çekimin büyüsünü yaşama fırsatı sunarak Zümrüt’ün daima bir adım önde olma vizyonunu yansıtıyor.

Geleceğe emin adımlarla yürüyen Zümrüt Fotoğrafçılık, önümüzdeki altı ay içinde büyüme ivmesini sürdüreceğini ve her zaman olduğu gibi kendi bünyesinde yetişen sadık profesyonellerle yeni şubeler açarak Türkiye’nin anılarını ölümsüzleştirmeye devam edeceğini müjdeliyor.

İletişim Bilgileri:

• Göztepe Şubesi: Mithatpaşa Caddesi No: 1157/C, Konak, İzmir | Tel: 0533 253 50 00

• Karşıyaka Şubesi: Girne Bulvarı No: 168/B, Karşıyaka, İzmir | Tel: 0532 455 89 00