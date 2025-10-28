Kültür ve sanata verdiği değerle kent yaşamına yeni bir soluk kazandıran Onikişubat Belediyesi, bu kez Cumhuriyet coşkusunu bin sesin gücüyle tüm şehre yayacak.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen bu dev organizasyonla Onikişubat Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki etkinliklerine bir yenisini daha eklerken, Cumhuriyet coşkusunu 7’den 70’e herkesin yüreğinde hissettirmeyi hedefliyor.

29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 15.00’te Merkez Spor Salonu’nda (Otogar Arkası) gerçekleştirilecek olan konser, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına anlam ve görkem katacak.

Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Tekgül ve H. Oğuz Canlı yönetiminde sahne alacak dev koro, Cumhuriyet’in 102 yıllık gururunu yansıtan eserleri hep bir ağızdan seslendirecek. Türk milletinin birliğini, beraberliğini ve bağımsızlık ruhunu müzikle buluşturacak konser, izleyicilere hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşatacak.

Başkan Toptaş’tan Anlamlı Davet

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, tüm vatandaşları Cumhuriyet’in 1000 Sesi Konseri’ne davet ederek şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyetimizin 102. yılını, bin sesin yankısıyla hep birlikte kutlayacağız. Bu özel konser, milletimizin ortak değerlerini, birlik ve beraberlik duygusunu en güçlü şekilde yansıtacak. Cumhuriyet, ortak sesimizdir; geleceğe umutla bakan yüzümüzdür. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı programa davet ediyorum.”

Katılımın ücretsiz olduğu ‘Cumhuriyet’in 1000 Sesi Konseri’ne tüm halkımız davetlidir.