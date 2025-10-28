Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı stratejik yatırım programını hayata geçirerek ilçelerin ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gerçekleştirilen ulaşım yatırımları kapsamında kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan, tarihi ve doğal dokusuyla öne çıkan Afşin’e yaklaşık 200 Milyon TL’lik yol yatırımı gerçekleştiriliyor.

19 Farklı Bölgede Sathi Asfalt Seferberliği

Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı yatırımları kapsamında Afşin’in 19 farklı mahalle ve grup yolunu yaklaşık 150 Milyon TL’lik sathi asfalt kaplama ile yenileyerek yol konforunu arttırdı. Ekipler, Örenderesi, Dokuztay, Oğlakkayası, Bakraç, Tanır, Çobanbeyli, Koçovası, Kabaağaç, Altunelma, Armutalan, Söğütdere, Kötüre, Höyüklü Nadır, Erçene, Topaktaş ve Türkçayırı mahallelerinde çalışmalar tamamladı. Altaş-Kabaağaç ve Afşinbey-Suluk mevkiine yapılması planlanan sathi asfalt kaplama çalışmalarının ise kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor.

Afşin Kırsalına 30 Bin Metrekarelik Kilit Parke

Büyükşehir Belediyesi, Afşin kırsalında yerleşim yerlerinin ulaşım sorununu çözüme kavuşturmak adına kilit parke çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Afşin Asri Mezarlık başta olmak üzere, Mehre, Yazıdere, Türksevin ve İğdemlik mahallelerine yaklaşık 20 Milyon TL’lik kilit parke yatırımını hayata geçirdi. Ekipler, ilçe geneli muhtelif mahallelerde kilit parke çalışmalarını sürdürürken, bu yatırımların da 2025 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Ulaşım Güvence Altına Alınıyor

Büyükşehir, Afşin’in ulaşımını rahatlatmak ve vatandaşlara güvenli yol konforu sağlamak adına yol bakım ve yama çalışmaları gerçekleştiriyor. Afşin’in muhtelif mahallelerinde sürdürülen yol bakım ve yama çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı. Yaklaşık 30 Milyon TL’lik yatırımla Afşin’de ulaşım konforu ve rahatlığı sağlanmış olacak.