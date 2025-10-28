Cumhuriyet’in ilanının 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinlikleri Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı.İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törende; şehir protokolü, kamu kurum ve kuruluş, siyasi partive sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali MükerremÜnlüer, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Programda katılımcılar, Cumhuriyet’in ilanının 102. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla andı.

“Cumhuriyet, Bu Milletin En Büyük Kazanımlarındandır”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil; özgürlüğün, adaletin, eşitliğin ve millet iradesinin en güçlü teminatıdır. Bizler, bu emaneti gelecek nesillere daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye olarak bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizle birlikte bu anlamlı günde yürüyüşümüzü gerçekleştirecek, Cumhuriyet coşkusunu meydanlarda hep birlikte paylaşacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Bayram Coşkusu Cumhuriyet Yürüyüşü ile Devam Edecek

Kutlama etkinlikleri kapsamında bugün saat 18.30’da gerçekleştirilecek Cumhuriyet Yürüyüşü, coşkuyu zirveye taşıyacak. Şehir protokolü ve binlerce vatandaşın ellerinde Türk Bayraklarıyla Onikişubat Parkı’ndan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne kadar yürüyeceği etkinlikte, marşlar hep bir ağızdan söylenecek.

29 Ekim’de Coşku Zirveye Çıkacak

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 29 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’da Kahramanmaraş Adliyesi önünde düzenlenecek resmi tören ve geçit programı ile devam edecek. Kahramanmaraş’ta Cumhuriyet’in 102. yılı, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ve gururla kutlanacak.