Başkan Buluntu mesajında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde temelleri atılan Türkiye Cumhuriyeti, azmin, inancın ve yeniden doğuşun simgesidir. Bizler, Kahramanmaraşlı sanayiciler, tüccarlar ve girişimciler olarak bu büyük mirasın sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. Çünkü Kahramanmaraş sadece bir şehir değil; Cumhuriyet’in üretim ruhunu, emeğini ve girişim gücünü en güçlü şekilde temsil eden bir destandır.”

“Odamızın 100. yılını kutlayacağız”

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak kendi tarihsel dönüm noktalarına da hazırlandıklarını belirten Buluntu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhuriyetimizin 102. yılında biz de Odamızın büyük bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz. 2026’da, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın 100. kuruluş yılını kutlayacağız. Yani biz, Cumhuriyetle birlikte büyüyen, onunla gelişen bir asrın hikâyesine tanıklık ediyoruz.”

“Cumhuriyet, Kahramanmaraş’a ilham olmuştur”

Cumhuriyet’in sağladığı özgürlük, girişimcilik ve kalkınma anlayışının Kahramanmaraş’ın üretim gücüne yön verdiğini belirten Buluntu, şu ifadeleri kullandı: “Bir asır önce ticaretle, üretimle, alın teriyle başlayan yolculuk; bugün sanayiden savunma teknolojilerine, ihracattan sürdürülebilirliğe uzanan güçlü bir vizyona dönüşmüştür. Cumhuriyetimizin kazandırdığı özgüven ve dinamizm, Kahramanmaraş’ın her taşına, her fabrikasına, her markasına ilham olmuştur.”

“Geleceğe, yüzyıllık güvenle, aynı inançla yürümeye devam edeceğiz”

Buluntu, mesajının sonunda birlik ve inanç vurgusu yaparak şunları kaydetti: “Bugün, Cumhuriyetimizin 102. yılına gururla; Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın 100. yılına ise umutla yürüyoruz. Bu topraklardan yükselen her üretim sesi, Cumhuriyet’in sesidir. Her girişim, Cumhuriyet’in eseridir. Her başarı, bu milletin ortak gururudur. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Geleceğe, yüzyıllık güvenle, aynı inançla yürümeye devam edeceğiz.”