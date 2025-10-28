Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, bazı popüler alışveriş platformlarının birebir kopyalarını hazırlayarak sahte ürün satışı yapan şüphelilerin hesaplarında toplam 60 milyon liranın üzerinde para hareketi tespit edildi.

Kahramanmaraş merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, Adana’da 11, Mersin’de 2 ve Hatay’da 1 olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda, 5 şüphelinin Adana’da benzer suçlardan daha önce tutuklandığı, geriye kalan 9 şüpheliye yönelik ise 24 Ekim 2025 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda tüm şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin ev ve ofis olarak kullandıkları adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, iki şarjör ve 26 fişek, 12 adet sentetik ecza hapı, 75 adet SIM kart, 23 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 6 flash bellek, 2 akıllı saat, 1 masaüstü bilgisayar kasası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.