Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, Cumhuriyet’in ilanının Türk milletinin, şanlı tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Başkan Toptaş, Cumhuriyetin 102’nci yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, “Sözlerime, Kahramanmaraşlı kardeşlerim başta olmak üzere, ülkemizde ve yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ederek başlamak istiyorum. Cumhuriyetimizin ilanının 102’nci sene-i devriyesinde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Canları pahasına bu vatanı bize emanet eden aziz şehitlerimize ise Cenab-ı Hakk’dan rahmet niyaz ediyorum. Bağımsız ve güçlü Türkiye uğrunda mücadele ederken gazilik payesiyle şereflenen gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum. Aziz ecdadımız, 29 Ekim 1923’te bir kez daha tüm dünyaya kendi iradesi ve kendi kaderi üzerinde hiçbir gücün müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir.

“Cumhuriyetimiz, yeniden dirilişin sembolüdür”

Milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan ve iktidarın millete ait olduğu bir rejim olan Cumhuriyetimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla, bağımsızlık mücadelesi sonucu elde edilmiştir. Her anı kahramanlıklarla dolu eşsiz bir mücadele örneği olan Kurtuluş Savaşı, milletimizin var olma mücadelesi, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin sembolüdür. Bu diriliş meşalesinin Kahramanmaraş’ımızda yanmış olması bizim için gurur kaynağıdır. Bu anlamda Cumhuriyet’in ilanı, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Bugün bize düşen, 84 milyon bir ve beraber olarak, köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız güçle Türkiye’yi büyütmek ve hedeflerine ulaştırmak için gayretlerimizi sürdürmektir. İnanıyorum ki Cumhuriyetimizin kuruluşuna varan kurtuluş mücadelesinde, yediden yetmişe kenetlenen, tek yürek, tek yumruk olan milletimiz, bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa edecektir. Onikişubat Belediyesi olarak, Cumhuriyetimizin temellerine sahip çıkarak, sosyal ve kültürel alanda gerçekleştirdiğimiz projelerle, halkımızın refahı için var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın refahı daha yüksek bir geleceğe ulaşması için gereken adımları atmaktan asla geri durmayacağız. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen bütün istiklal kahramanlarımızı şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin 102. yılını idrak ediyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor, bütün vatandaşlarımızın bayramını en içten duygularımla kutluyorum.”