Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde şehir içi ulaşımda konforu ve hizmet kalitesini artırmak için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Çevreci, ekonomik ve yenilikçi ulaşım çözümlerini hayata geçirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma filosunu yeni nesil elektrikli otobüslerle güçlendiriyor.

Avrupa Birliğinin Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı kapsamında yürütülen proje çerçevesinde şehre 20 adet 12 metrelik tam elektrikli otobüs kazandırılıyor. Yeni otobüsler, çevre dostu yapıları sayesinde sıfır emisyonla çalışacak ve yakıt tasarrufu sağlayarak hem doğaya hem de belediye bütçesine katkı sunacak. Ayrıca modern iç donanımı, engelli erişimine uygun tasarımı ve yüksek yolcu kapasitesiyle şehir içi ulaşım konforunu önemli ölçüde artıracak.

Otobüsler Etaplar Halinde Hizmete Başlayacak

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yeni otobüsleri yerinde inceleyerek teslim aldı. Filoya dahil edilen araçların etaplar halinde şehre gelerek kısa süre içinde toplu taşıma hizmetine başlayacağı belirtildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Şehrimizin toplu taşıma filosuna kazandırdığımız bu yeni nesil elektrikli otobüsler hem çevreye duyarlılık hem de vatandaşlarımıza daha konforlu bir ulaşım imkânı sunma açısından önemli bir adım. Şehrimiz bu yatırımlarla modern ve sürdürülebilir ulaşım sistemine sahip şehirler arasında yerini alacak” ifadelerine yer verildi. Büyükşehir Belediyesinin bu yatırımı, hem şehir içi ulaşımın kalitesini yükseltecek hem de sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında örnek bir proje olarak öne çıkacak.