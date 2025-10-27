Toros Dağları eteklerinde yaygın olarak yetiştirilen andız meyvesi, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor.

1700 rakımlı Elmadağ’dan toplanan andız meyvesi, kadınların titiz emeğiyle pekmez haline getiriliyor. Yaz aylarında olgunlaşmadan toplanan andız kozalakları, imece usulüyle temizlenip kırılarak, ardından 2 gün boyunca bakır kazanlarda kaynatılıyor. Bu geleneksel yöntemler, andız pekmezini yüksek besin değeriyle zenginleştiriyor.

Andız pekmezi, kendine özgü acımtırak tadı ve doğal içeriği ile bölge halkının önemli bir geçim kaynağı olurken, insan sağlığına da birçok fayda sağlıyor. Andız ağacından elde edilen bir başka doğal ürün olan andız özü ise, cilt hastalıklarının tedavisinde, ağız içi yaraların giderilmesinde ve saç dökülmelerinin önlenmesinde etkili bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

Üretim süreci tamamlanan andız pekmezi, paketleme işlemlerinin ardından Türkiye’nin dört bir yanına pazarlanıyor. Andız pekmezi, andız ağacının gövdesinde bulunan özünün kaynatılması ve şeker ilavesi ile hazırlanan, sağlık açısından birçok fayda sunan bir ürün olarak dikkat çekiyor.