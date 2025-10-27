Göksun ilçesine bağlı Hacı Mirze, Ahmetçik ve Elmalı mahalleleri ile Elbistan bölgesinde yetiştirilen lahanalar, 50 kilograma kadar ulaşan ağırlıklarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle zor bir sezon geçiren üreticiler, bu yıl verim oranlarının yüksek olmasıyla birlikte yüzlerinin güldüğünü ifade ediyor.

Lahana, özellikle turşuluk ve sarmalık olarak yoğun talep görüyor.

Deprem bölgesinde üretim yapan çiftçiler ise, lahana hasadından elde ettikleri ürünleri değerlendirerek konteyner alanlarında turşu üretimi yapmayı ve ekonomik kazançlarını artırmayı hedefliyor.

Göksun ve Elbistan ilçelerinde bu yıl 10 bin tonun üzerinde lahana rekoltesi bekleniyor. Bölge üreticileri, artan verim ve gelir sayesinde tarımsal üretimde sürdürülebilir bir başarı sağlamayı amaçlıyor.