Hasadı tamamlanan pancarların yüzde 50’sinin sökümü gerçekleştirilerek fabrikalara taşındı. Türk Şeker tarafından işlenen ürünlerden 16 bin ton kristal şeker üretildi. Elbistan Şeker Fabrikası’nın da 55 bin ton kristal şeker üretmesiyle, toplam 71 bin tonluk bir üretim hedefleniyor. Bu miktar, deprem bölgesinde son yılların en yüksek şeker rekoltesi olarak kayıtlara geçti.

Kahramanmaraş genelinde yaklaşık 2 bin çiftçinin katkısıyla yapılan pancar üretimi, hem kent hem de ülke ekonomisine önemli bir gelir sağladı. 2024 sezonunda TÜRK ŞEKER’in desteğiyle Elbistan bölgesi dahil toplam 518 bin ton pancardan 71 bin ton kristal şeker üretileceği öngörülüyor.

Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde de üretim hızla devam ediyor. Türk Şeker’e bağlı 345 üretici, 16 bin dekarlık alanda yaptıkları ekimlerden yaklaşık 138 bin ton pancar elde etti. Bu pancarlardan 16 bin ton kristal şeker üretilmesi planlanıyor.

Elbistan Şeker Fabrikası ise 63 bin dekarlık alandan 380 bin ton pancar toplayarak, 55 bin ton kristal şeker üretimiyle bölge ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor.