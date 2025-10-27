Oda Başkanı Halit Orhan öncülüğünde, Maraşlife Hospital ile yapılan protokol kapsamında, esnafın ve yakınlarının sağlık hizmetlerinden avantajlı koşullarda yararlanması sağlandı.

Kahramanmaraş’ın deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde büyük önem taşıyan bu iş birliği, hem sağlık alanında hem de sivil toplum dayanışmasında örnek bir adım olarak değerlendiriliyor.

SAĞLIKTA KAPSAMLI İNDİRİM VE ERİŞİM KOLAYLIĞI

Protokol çerçevesinde Gıda Maddeleri ve Kabzımallar Esnaf Odası üyeleri ile birinci derece yakınları, Maraşlife Hospital’deki çeşitli sağlık hizmetlerinden özel indirimlerle faydalanabilecek.

Belirlenen indirim oranları şu şekildedir:

• Ayakta sağlık hizmetlerinde %50

• Kulak Burun Boğaz (KBB) bölümünde %10

• Acil servis hizmetlerinde %50

• Kadın doğum ve çocuk sağlığı alanında %25

• Kardiyoloji bölümünde %75

• Diğer muayenelerde %50

• Tahlil, yatış ve cerrahi işlemlerde %25

İndirimler bir yıl süreyle geçerli olacak. Üyelerin bu avantajdan yararlanabilmeleri için oda tarafından gönderilen bilgilendirme SMS’ini göstermeleri yeterli olacak.

“DAYANIŞMA RUHUYLA HER ZORLUĞU AŞACAĞIZ”

Oda Başkanı Halit Orhan, protokole ilişkin yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş’ın deprem sonrası dönemde ihtiyaç duyduğu en temel alanlardan birinin sağlık olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Deprem bölgesinde yaşayan esnafımızın hem ekonomik hem de sosyal yönden güçlenmesi bizim önceliğimizdir.

Bu kapsamda attığımız her adım, sadece üyelerimizin değil, şehrimizin geleceğine de katkı sağlamaktadır.

Maraşlife Hospital ile imzaladığımız bu protokol, birlikteliğin, kardeşliğin ve ortak kalkınma anlayışının somut bir göstergesidir.

STK’lar olarak alternatif çözüm kanallarını kullanarak her zorluğun üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz.

Maraşlife Hospital yönetimine gösterdikleri hassasiyet ve iş birliği için teşekkür ediyorum.”

TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN MODELİ

Kahramanmaraş Gıda Maddeleri ve Kabzımallar Esnaf Odası’nın bu girişimi, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal sorunlara çözüm üretme konusundaki etkin rolünü bir kez daha ortaya koydu.

Protokol, yalnızca sağlık alanında değil; aynı zamanda bölgesel kalkınma, dayanışma kültürü ve sosyal iyileşme açısından da örnek bir model olarak değerlendiriliyor.

Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkma sürecinde bu tür iş birlikleri, hem esnafın refah düzeyini artırmakta hem de toplumun birlik duygusunu pekiştirmektedir.