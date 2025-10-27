Şehrin en çok tercih edilen düğün salonlarından biri olan Manzara Park, 2026 yılı erken rezervasyonlarını 2025 yılı fiyatlarıyla başlattı.

EKONOMİK VE GARANTİLİ ORGANİZASYON FIRSATI

Salon yönetimi, bu kampanyayla düğün hazırlıklarını erkenden planlamak isteyen çiftlere hem ekonomik hem de güvenli bir fırsat sunuyor. Erken rezervasyon avantajından yararlanan çiftler, hem bütçelerini koruyor hem de hayal ettikleri düğün tarihini şimdiden garanti altına alıyor.

HER AYRINTI DÜŞÜNÜLMÜŞ HİZMET ANLAYIŞI

Manzara Park Düğün Salonu, konuk memnuniyetini ön planda tutan profesyonel yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Düğün gününde her detayın kusursuz ilerlemesi için planlama aşamasından tören bitimine kadar her adım titizlikle organize ediliyor.

Sunulan hizmetler arasında; garson hizmetleri, gelin karşılama, salon süsleme, sınırsız çay ve hazır su, gelin nedimesi, müzik ve DJ performansı, iki adet davul, kamera-video çekimi, profesyonel fotoğraf çekimi, karşılama panosu, prova ve koreografi desteği gibi eksiksiz bir hizmet paketi yer alıyor.

ŞEHRİN EN ULAŞILABİLİR NOKTASINDA

Merkezi konumu sayesinde hem şehir içinden hem de şehir dışından gelen davetliler için ulaşım kolaylığı sağlayan Manzara Park, geniş oturma alanı, ferah atmosferi ve modern dekorasyonuyla unutulmaz bir gece yaşatıyor.

“HER DÜĞÜN BİR HİKÂYEDİR”

Manzara Park ekibi, “Her düğün bir hikâyedir.” anlayışıyla her çifte özel bir konsept hazırlıyor. Işıklandırmadan müziğe, dekorasyondan koreografiye kadar her detay çiftin tarzına uygun olarak tasarlanıyor. Burada gerçekleşen her düğün, sadece bir organizasyon değil; yıllar sonra bile tebessümle hatırlanacak bir anıya dönüşüyor.

İLETİŞİM

0501 298 99 46

Adres: 15 Temmuz Millet Bahçesi Üstü – Kahramanmaraş

Manzara Park Düğün Salonu – 2026 rezervasyonları başladı!