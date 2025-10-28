2 kilometre uzunluğundaki Şehit İsa Tahta ve Şehit İlyas Paksoy caddeleri, yürüyüş yolu ve sıcak asfaltıyla baştan uca yenileniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde tüm ilçelerde olduğu gibi Andırın’dada yoğun bir çalışma yürütülüyor.Bu çalışmaların son adreslerinden biri Tufanpaşa Mahallesi oldu.

Mahalle için ulaşımda kritik öneme sahip ana arterlerde, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Altyapı çalışmaları sırasında bozulan yolların konforlu hale getirilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında, Şehit İsa Tahta Caddesi ve Şehit İlyas Paksoy caddeleri yenileniyor. Yürüyüş yollarında yapılan düzenlemelerin ardından ekipler, 2 kilometrelik güzergâhı baştan uca sıcak asfaltla kaplıyor.

Muhtar Kürtül’den Hizmet Teşekkürü

Tamamlandığında mahallenin ulaşım standardını önemli ölçüde artıracak olan çalışma hem araç hem de yaya trafiğinde güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlayacak.Tufanpaşa Mahalle Muhtarı Nebi Kürtül, yürütülen çalışmaların mahalle halkı için büyük önem taşıdığını belirterek, “Mahallemizin en işlek caddelerinde yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımız artık daha konforlu bir ulaşıma kavuşacak. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel olmak üzere tüm ekiplere teşekkür ediyorum” dedi.