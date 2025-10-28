Üniversite öğrencileri kadar kentin kurum ve kuruluşlarının da yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, sadece bir “üniversite tanıtımı” olmaktan çıkarak, adeta “Kahramanmaraş oryantasyonu” havasında gerçekleşti.

Yeni eğitim dönemine adım atan öğrenciler, hem üniversitenin akademik birimlerini ve öğrenci topluluklarını yakından tanıdı hem de Kahramanmaraş’ın tarihi, kültürel ve sosyal zenginlikleriyle buluştu.

Kahramanmaraş Kurumları Öğrenciler İçin El Ele Verdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Belediyesi ve Dulkadiroğlu Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte; Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD Eğitim Birlik Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri stant açarak öğrencilere bilgilendirici içerikler sundu, toplumsal farkındalık çalışmaları yaptı.

Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Olgunlaşma Enstitüsü, MESDER, BİLSEK Gençlik Kulübü, Kızılay, Yeşilay, ÜNİAK ve TEKNOFEST takımları da stantlarıyla gençlerle buluştu.

Ayrıca kentin tanınmış markaları Merdan Balıkçılık, Marasta Dondurma, Kervan Pastaneleri, Alaybeyoğlu Pastaneleri, Ayşe Deniz Kıtri Dival Tasarım, Maraş Kahve Gurusu ve ESR Organik - Esra Demirkol ürünlerini tanıttı. RedBull ise gün boyu öğrencilere ikramlarda bulunarak enerji dolu bir atmosfer oluşturdu.

Öte yandan KİÜ danışman akademisyenleri eşliğinde stantlar açan öğrenci toplulukları, yeni gelen öğrencilere hem faaliyetlerini anlattı hem de topluluklara yeni üye kaydı yaptı.

Müzik ve Gençlik Coşkusu Bir Aradaydı

Etkinlik boyunca, KİÜ öğrencileri Fırat Çarkanat’ın gitarı, Süleyman Güçlü’nün bağlaması ve solist Hatice Gökçeli’nin seslendirdiği türküler eşliğinde doyasıya eğlendi. Renkli stantlar, müzik performansları, tanıtım etkinlikleri ve hediyelerle dolu oryantasyon, gençlere yeni döneme enerjik bir başlangıç yaptı.

Milletvekili İrfan Karatutlu: “Kendini bilme yolculuğu bir ömür sürer”

Etkinlikte konuşan Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, üniversite kavramının evrensel niteliğine ve KİÜ’nün taşıdığı “İstiklal” isminin anlamına vurgu yaptı.

“Evet, bir üniversiteye başladığınızda, aslında sadece bir kuruma değil, evrensel bir düşünceye adım atmış oluyorsunuz. Üniversite; düşüncenin, sorgulamanın, öğrenmenin merkezidir. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi de adı gibi bağımsızlığın, özgürlüğün ve kendi ayakları üzerinde durmanın sembolüdür. Bu ismi taşımak büyük bir sorumluluktur.”

Milletvekili Karatutlu, gençlere yönelik mesajını şu sözlerle sürdürdü:

“42 yıl önce ben de bir üniversite öğrencisiydim. O gün attığım adımlar beni bugüne getirdi. Öğrenmeyi hiç bırakmadım; geçtiğimiz ay yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Çünkü öğrenmenin yaşı, zamanı, mekânı yoktur. ‘İlim, kendini bilmektir’ diyen Yunus Emre’nin sözüyle, bu yolculuğun bir ömür sürdüğünü unutmayın. Üniversite bu yolculuğun en kıymetli duraklarından biridir.”

Karatutlu, konuşmasının sonunda gençlere birlik ve dayanışma çağrısında bulundu:

“Birlikte düşünün, birlikte üretin, birlikte başarmayı öğrenin. Bu şehirde tüm kurumlar sizin yanınızda. Kahramanmaraş’ta üniversite okumak, bir şehirle bütünleşmek demektir. Siz bu şehrin geleceğisiniz.”

Rektör Prof. Dr. İsmail Bakan: “Kısa sürede büyük bir mesafe katettik”

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, konuşmasında üniversitenin kuruluşundan bugüne geçen sürece ve elde edilen kazanımlara değindi.

“Kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler; şu an burada çok duygulu bir an yaşıyorum. Çünkü birkaç yıl önce ‘dersliklerimiz nerede olacak?’ diye planlar yaparken, bugün bu güzel kampüsümüzde hep birlikte bir aradayız. Biz sıfırdan başladık. Ama iki yıl gibi kısa bir sürede devletimizin, bakanlıklarımızın ve yerel yönetimlerimizin desteğiyle büyük bir mesafe katettik. Bugün artık derslik sorunumuz yok, etkinlik alanlarımız, konferans salonlarımız, sosyal alanlarımız birbiri ardına tamamlanıyor. KİÜ artık sadece bir üniversite değil; Kahramanmaraş’ın eğitimde yükselen markasıdır.”

Rektör Bakan, konuşmasının devamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm paydaş kurumlara teşekkür etti:

“Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemizden Dulkadiroğlu ve Onikişubat Belediyelerimize kadar her zaman yanımızda olan yerel yönetimlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugün üzerinde bulunduğumuz alanın asfaltı dahi iki hafta önce Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. Bu iş birliği ruhu, şehir-üniversite bütünleşmesinin en somut örneğidir.Ayrıca bu gün burada yanımızda olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum örgütlerimize ve bu kente üretimleri ile katma değer katan tüm markalarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum.”

Bakan, konuşmasının sonunda öğrencilere güçlü bir mesaj verdi:

“Sevgili gençler, aramıza hoş geldiniz. Sizler sadece birer öğrenci değil, bu üniversitenin geleceğini şekillendirecek bireylersiniz. Biz sizlere sadece bilgi değil; hayal kurma, sorgulama, üretme ve çözüm geliştirme cesareti kazandırmak istiyoruz.

Duran Başkanımızın da ifade ettiği gibi, bir ülkenin geleceği gençlerine bağlıdır. Biz sizlere inanıyoruz. Sorgulayan, çözüm üreten, girişimci, üretken bireyler olarak ülkemizi daha ileriye taşıyacağınıza inancımız tamdır. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak daima yanınızda olacağız.”

Duran Boz: “En değerli kaynağımız insan”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Duran Boz, gençliğe yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirtti:

“Bir şehrin madenleri, doğal kaynakları, tarihi zenginlikleri olabilir ama bunların en değerlisi insan kaynağıdır. Biz gençlerimize ne kadar nitelikli alanlar açarsak, ne kadar destek olursak, geleceğimizi o kadar sağlam temellere oturturuz. Büyükşehir Belediyesi olarak üniversitemizle her alanda iş birliğine hazırız. Çünkü biliyoruz ki Kahramanmaraş’ın en büyük gücü gençleridir.”

Yoğun Katılım ve Büyük İlgi

Etkinliğe; Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Mehmet Büyükhan Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Burcu Erşahan ve Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk, 112 İl Müdürü Akın Ozan, AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar ve çok sayıda davetli katıldı.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 2. Oryantasyon Günleri, hem bilgilendirici hem de eğlenceli atmosferiyle yeni döneme renkli bir başlangıç yaptı. Etkinlik, üniversite-kent iş birliğinin en güçlü örneklerinden biri olarak hafızalarda yerini aldı.