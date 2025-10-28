Edinilen bilgiye göre, saat 08.30 sıralarında Gaziantep otobanı üzerinde henüz plakaları belirlenemeyen bir tır ile panelvan araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, bir kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.