Kültür ve sanata yönelik etkinlikleriyle şehir yaşamına renk katan Onikişubat Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci kuruluş yıl dönümünü anlamlı bir organizasyonla kutlayacak.

Toplumun her kesimini kültür-sanat faaliyetlerinde bir araya getiren Onikişubat Belediyesi, bu kez milli duyguları ve kahramanlık hikâyelerini türkülerle buluşturacak.

“Kahramanlık Türküleriyle Cumhuriyet Konseri” adıyla düzenlenecek etkinlik, kahramanlık destanlarımızı anlatan ezgilerle vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatacak.

28 Ekim 2025 Salı günü saat 19.30’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek konser, milli mücadele ruhunu ve Cumhuriyet sevdasını yüreklerde yeniden canlandıracak.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini, fedakârlığını ve kahramanlığını anlatan türküler, güçlü yorumlarla sahnede yankılanacak. Onikişubat Belediyesi, düzenlediği bu özel konserle hem kültürel mirası yaşatmayı hem de vatandaşlara birlik ve beraberlik içinde bir bayram coşkusu sunmayı amaçlıyor.

Başkan Toptaş’tan konsere davet!

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin 102. yılını, kahramanlık destanlarımızı anlatan türkülerle hep birlikte kutlayacağız. Bu toprakları bize vatan kılan ecdadımızı minnet ve rahmetle anarken, Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı değerleri bir kez daha hatırlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı geceye davet ediyorum.”

Onikişubat Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı haftası kapsamında düzenlediği bu özel etkinlikle hem milli duyguları pekiştirmeyi hem de vatandaşlara kültürel bir buluşma noktası sunmayı hedefliyor.

Belediyeden yapılan paylaşımda, katılımın ücretsiz olduğu belirtilirken vatandaşlar konsere davet edildi.