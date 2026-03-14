Uzun yıllardır magazin gazeteciliğinde yaptığı özel haberler, çarpıcı yorumlar ve gündem yaratan açıklamalarıyla adından söz ettirdi.

Aytekin, şimdi de yeni bir dizi projesiyle gündeme geldi.

Tecrübeli gazeteci, yapımcılığını üstlendiği “Affetmem Seni” adlı yeni dizinin hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı.

Daha önce farklı dizi ve sinema projelerinde de yapımcı olarak yer aldı.

Aytekin, bu projeyle televizyon sektöründe iddialı bir çıkış yapmayı hedefliyor.

Çekimler İstanbul’da başlıyor

MZH Yapım & Medya tarafından hazırlanan “Affetmem Seni” dizisinin yapım ve prodüksiyon sürecinin şirket tarafından yürütüleceği açıklandı.

“Affetmem Seni” dizisinin Kanal D ekranlarında yayınlanması planlanıyor. Ancak şu aşamada bu proje için resmî yayın tarihi veya kesin yayın günü açıklanmış değil.

"Affetmem Seni” dizisinin çekimlerine çok yakında İstanbul’da gerçekleşecek.

Dizide yer alacak oyuncuların televizyon dünyasının tanınmış isimleriyle kadro yapıldı.

Aşk, mafya ve dram bir arada

Dizinin hikayesi ise izleyicileri ekran başına kilitleyecek türden oldu.

Aşk, mafya ve dram temalarının iç içe geçtiği güçlü bir senaryoya sahip olan “Affetmem Seni”, sürükleyici olay örgüsü ve etkileyici karakterleriyle yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olmaya hazırlanıyor.

Habib Aytekin, "dizinin tempolu sahneleriyle zirve olacak" dedi.

Habib Aytekin kamera önünde de yer alacak

Projeyi farklı kılan bir diğer detay ise Habib Aytekin’in dizide oyuncu olarak da yer alacak olması oldu.

Habib Aytekin’in dizide mafya karakterlerine hayat verecek.

Sahne duruşuyla dikkat çektiği bilinen Aytekin’in performansı şimdiden merak konusu oldu.

Yeni sezonun iddialı projelerinden

Henüz çekimleri başlamadan televizyon ve magazin kulislerinde konuşulmaya başladı.

“Affetmem Seni”, yeni sezonda reyting yarışında iddialı projeler arasında gösteriliyor.

Aytekin, büyük bir heyecan içinde olduklarını dile getirdi.

Çekimlerin ardından dizinin lansmanı için geri sayım başladı.

"Affetmem Seni”, dizisini kadrosu çok yakında yapım tarafından basın bülteni yayınlayacak.

"Affetmem Seni”, yeni sezonda ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olacak.