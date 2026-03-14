Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu bir seyahat imkânı sunmak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hem şehir merkezinde hem de ilçelerde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, yol ağında meydana gelen deformasyonları gidererek ulaşımın daha sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlıyor.Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmaların son adreslerinden biri de Andırın oldu. İlçede özellikle mahalleler arası ulaşımın sağlandığı grup yollarında bakım ve onarım faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, 30 kilometre uzunluğundaki Altınboğa – Akifiye – Çokak – Rıfatiye – Cambaz – Karapınar Grup Yolu’nda çalışma başlattı. Bölgede son dönemde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle yolun bazı bölümlerinde meydana gelen bozulmalar, sıcak asfalt uygulamasıyla gideriliyor.

Çalışmalarla birlikte yolun deforme olan kesimleri onarılarak daha güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısı oluşturuluyor.Mahalleler arası ulaşım açısından büyük önem taşıyan grup yolu, bölge halkı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Yapılan asfalt tamir çalışmaları sayesinde hem sürüş güvenliğinin artırılması hem de yol konforunun yükseltilmesi hedefleniyor.