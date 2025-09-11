Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Kahramanmaraş'ın yeni Emniyet Müdürü olarak atandı. Mevcut Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ise Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne tayin edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleşen bu kapsamlı atama kararnamesi, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Türkiye genelinde toplam 37 ilin emniyet müdürü değişirken, 22 emniyet müdürü de merkeze çekilerek Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirildi.