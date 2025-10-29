Başkan Gül mesajında, Cumhuriyet’in kuruluşunun 102.Yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla karşıladıklarını belirterek, birlik, beraberlik ve milli irade vurgusunda bulundu.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M.Burak Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında: Cumhuriyet'in 102.Kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla karşıladıklarını belirtti; özellikle birlik, beraberlik ve milli iradeye vurgu yaptı.

Başkan Gül mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin 102.Kuruluş yıl dönümünü, aziz milletimizin büyük bir coşkuyla kutladığı bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve saygıyla yad eder, hayatta olan gazilerimize hayırlı uzun ömürler dileriz.

29 Ekim, sadece bir takvim günü değil; bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun, istiklal ve istikbal mücadelesinin sembolüdür. Cumhuriyet, aziz milletimizin iradesini esas alan, milletin kendi kaderini tayin etme kararlılığının ifadesidir. Bugün bizlere düşen görev, bu mirası aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı heyecanla geleceğe taşımaktır.”

“Türkiye’nin ikinci yüzyılını, daha güçlü bir devlet olarak inşa etme zamanıdır.”

Başkan Gül, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında, “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna dikkat çekerek, ülkenin güçlü liderliği ve kararlı adımlarla geleceğe yürüdüğünü vurguladı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemiz; ekonomik, siyasi, teknolojik ve kültürel alanlarda büyük bir dönüşüm yaşamaktadır. Türkiye’nin ikinci yüzyılını daha güçlü bir devlet olarak inşa etme zamanıdır.

Milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde kenetlenmesi, ülkemizi her alanda daha ileriye taşıyacak en büyük gücümüzdür. AK Parti olarak bizler, milletimizden aldığımız destekle, Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak, her bir vatandaşımızın refahı ve mutluluğu için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Başkan Gül mesajının sonunda, “Bu duygu ve düşüncelerle, Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, sağlık, huzur ve birlik içinde nice bayramlar diliyorum. Cumhuriyetimizin 102.Yılı kutlu olsun” dedi.