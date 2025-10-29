Kahramanmaraş’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu sokaklara taştı. Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü, büyük bir heyecan ve gururla kutlanıyor. Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle düzenlenen kutlama programı kapsamında, Onikişubat Parkı’ndan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne kadar “Cumhuriyet Yürüyüşü” gerçekleştirildi.

Coşkunun doruğa ulaştığı etkinliğe; Vali Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve İrfan Karatutlu, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Yürüyüş boyunca Türk Bayrakları ve meşalelerle aydınlanan güzergâhta marşlar hep bir ağızdan söylendi. Vatandaşlar yürüyüş güzergâhı boyunca balkonlardan ve yol kenarlarından katılımcılara alkışlarla destek verdi.

“Cumhuriyet Bayramı’mız Kutlu Olsun”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Cumhuriyetimizin 102. yılını, Kahramanmaraş’ta binlerce hemşehrimizle omuz omuza, büyük bir gururla kutluyoruz. Bugün burada gördüğümüz tablo, milletimizin birliğini, beraberliğini ve vatan sevgisini en güzel şekilde gösteriyor. Cumhuriyet; aziz milletimizin inancı, iradesi ve kararlılığıyla kazanılmış en büyük değerlerden biri. Bizler de bu emaneti daha ileriye taşımak, gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.