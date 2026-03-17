6 Şubat depremlerinde ağır hasar almasının ardından kapsamlı bir restorasyon süreciyle yeniden ayağa kaldırılan Tarihi Ulu Camii, Kadir Gecesi’nde yüzlerce vatandaşı ağırladı. Yaklaşık 580 yıllık geçmişe sahip olan ve bölgenin en önemli Türk-İslam mimarisi örneklerinden biri olarak kabul edilen Tarihi Ulu Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kadir Gecesi’nde vatandaşların yoğun ilgisiyle dolup taştı.

Kadir Gecesi’nde Yoğun Katılım

Kadir Gecesi’nde vatandaşlar, Tarihi Ulu Camii’nde bir araya gelerek geceyi ibadet, dua ve manevi huzur içerisinde geçirdi. Program kapsamında teravih namazı, cami içerisinde ve avlusunda saf tutan yüzlerce kişinin katılımıyla eda edildi. Gece boyunca Kur’an-ı Kerim tilavetleri okunurken, ilahiler ve dualar camide derin bir manevi atmosfer oluşturdu. Restorasyon sonrası ilk Kadir Gecesi’ni idrak etmenin heyecanını yaşayan vatandaşlar, tarihi mekânda ibadetin huzurunu yaşadı.

Şehir Protokolü Ulu Camii’de

Şehir protokolü de bu anlamlı gecede vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Protokol üyeleri, vatandaşlarla birlikte saf tutarak teravih namazını eda etti.

“Şehrimiz İçin Tarihi ve Manevi Bir Gün”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, program sonrası yaptığı değerlendirmede, “Hepimiz için çok özel bir gün. Şehrimizin en sembol mekânlarından Ulu Camiimizde tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından hemşehrilerimizle birlikte Kadir Gecesi’nde teravih namazını eda ettik. Burası 580 yıllık tarihi bir mekân. Depremde çok büyük hasar almıştı. Her türlü ayrıntısına dikkat edilerek büyük bir titizlikle restore edildi. Bu tarihi yapımızın yeniden şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.