Kahramanmaraş’ta uzun yıllardır iş dünyasında aktif rol üstlenen ve kentte saygı duyulan isimlerden biri olan Mustafa Bastırmacı, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Bastırmacı, Cumhuriyet Bayramı öncesinde yaptığı açıklamada, “Bugün burada, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözünü rehber edinerek, asil milletimizin hizmetinde bulunmak için yola çıktık” dedi.

“Bu karar şahsi bir hedef değil”

Adaylık kararının kişisel bir hedef olmadığını vurgulayan Bastırmacı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu karar, şahsi bir hedef değil; Necip Türk milletine olan asli borcumuzu ödemek için, Cumhuriyetimize ve Atatürk ilke ve inkılaplarına olan sarsılmaz bağlılığımın bir sonucudur. Bugün burada Cumhuriyetimizin kuruluşunun arifesinde siz kıymetli gönüldaşlarımla birlikte Cumhuriyet Bayramınızı kutlarken, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığına adaylığımı açıklamanın onurunu yaşıyorum. Devletimiz ilelebet payidar olsun.”

“Amacımız adalet, liyakat ve milli değerleri esas alan bir yönetim”

Bastırmacı, açıklamasında parti içi demokrasinin önemine de dikkat çekti:

“Demokratik hakkımız olan siyasi partilerde, tabandan tavana güçlü bir yapılanma hedefliyoruz. Halkımızın doğrudan seçtiği ilçe ve il teşkilatlarının, hizmetlerin geri dönüşünü sağlaması ancak güçlü bir birliktelikle mümkündür. Bizler, Türk’ün onurunu, emeğini ve iradesini her şeyin üstünde tutan bir anlayışın temsilcileriyiz.”

“Birlikle yükseleceğiz”

Konuşmasında toplumsal bütünlüğe vurgu yapan Bastırmacı, “Bizim davamız bir koltuk davası değil; vatan, millet ve bayrak davasıdır. Bu yolda kimseyi ötekileştirmeden, fikir ayrılıklarını zenginlik sayarak, her kesimi kucaklayan bir anlayışla çalışacağız. Çünkü inanıyoruz ki Türk milleti bir bütündür; ayrılıkla değil, birlikle yükselir” dedi.

“Atatürk’ün izinde yeniden ayağa kalkışın adımı”

Mustafa Bastırmacı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: