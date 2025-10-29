Akyol, 29 Ekim 1923’ün yalnızca bir tarih değil, Türk milletinin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya haykırdığı bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet’in, sadece bir yönetim biçimi değil; adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün ortak adı olduğunu ifade etti.

“CUMHURİYET DEĞERLERİNİ KORUMAK, GELECEĞE BORCUMUZDUR”

Başkan Akyol mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet; eşitliğin, adaletin ve özgürlüğün teminatıdır.

Her bir vatandaşımız, bu kazanım sayesinde kendi kaderini tayin etme hakkına kavuşmuştur.

Bu büyük emaneti yaşatmak ve Cumhuriyet değerlerini gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak hepimizin ortak görevidir.”

Akyol, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini oluşturan bu değerlerin, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde korunması gerektiğini vurguladı.

“BASIN, CUMHURİYET’İN SESİ VE VİCDANIDIR”

Basın camiasına da önemli sorumluluklar düştüğünü belirten Akyol, şu ifadeleri kullandı:

“Basın mensupları olarak bizler, Cumhuriyet’in ilke ve ideallerine sadık kalarak; doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışımızla halkın sesi olmaya devam edeceğiz.

Basın; demokrasinin, özgürlüğün ve toplumsal vicdanın güvencesidir.”

“CUMHURİYET, MİLLETİMİZİN KARARLI DURUŞUNUN ESERİDİR”

Mesajının sonunda, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirten Akyol, şu sözlerle tamamladı:

“Cumhuriyet, milletimizin kararlı duruşunun eseridir.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”