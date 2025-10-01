Edinilen bilgiye göre; Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Eylül 2025 günü bir markette çıkan yangın sonrası inceleme başlattı.
Polis ekipleri tarafından kundaklama şüphesiyle başlatılan soruşturmada 52 saat güvenlik kamera kayıtları incelendi.
Kundaklama şüphesinde haklı çıkan polis ekipleri, kısa sürede şüphelilerinin kimliklerini tespit etti. Polis ekipleri, 2 kişiyi adreslerinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerden biri adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 1’i tutuklanarak cezaevine konuldu.