Edinilen bilgilere göre, 12 Kasım 2025’te yapılan çalışmalarda suçüstü yakalanan 2 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 adet Captagon hap ele geçirildi.

13 Kasım 2025’te gerçekleştirilen diğer operasyonlarda ise suçüstü yakalanan 4 şüphelinin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 32,42 gram metamfetamin ve 0,87 gram sentetik kannabinoid ham (AMG) maddesi bulundu.

Aynı gün bir başka operasyonda suçüstü yakalanan 3 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 9,39 gram sentetik kannabinoid ham (AMG) ile 0,67 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Toplam 9 şüpheli gözaltına alınırken, işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yapılan değerlendirme sonucunda 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.