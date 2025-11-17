Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, geniş kapsamlı bir personel alımı için harekete geçti. 20. Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan Kahramanmaraş'a toplam 34 kişinin istihdam edileceği alım için başvurular, 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden elektronik olarak alınacak.

Başvuru ve Yerleştirme Süreci

Adayların başvurularında, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı oldukları adresler dikkate alınacak. Her aday, İŞKUR'un yayımladığı listede yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecek.

Kura ve Sınav Usulüne Göre Alım Yapılacak

Alım yapılacak kadrolar iki farklı yöntemle belirlenecek:

· Noter Kurası ile Alım Yapılacak Kadrolar: Teknisyen, Aşçı Yardımcısı, Bekçi, Düz İşçi, Şoför, Sondaj İşçisi, Usta Yardımcıları ve daha birçok pozisyon için adaylar, sınava tabi tutulmaksızın noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Bu kadrolara başvuracak adayların, 08-19 Aralık 2025 tarihleri arasında başvurdukları DSİ Bölge Müdürlüğü'ne gerekli belgeleri teslim etmeleri zorunlu. Evrak teslim etmeyen adaylar kura sürecine dahil edilmeyecek.

· Sınav ile Alım Yapılacak Kadrolar: Ekskavatör, Dozer, Forklift, Vinç gibi iş makinelerinin operatörlük kadrolarına yerleştirmeler ise mesleki bilgi ve beceriyi ölçen yazılı, sözlü veya uygulamalı sınav sonuçlarına göre yapılacak. Sınavlarda en az 60 puan almak şartı aranacak.

Genel Başvuru Şartları

Başvuruda bulunacak adaylarda aranan genel şartlar şunlar:

· 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

· 18 yaşını doldurmuş olmak.

· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

· Yüz kızartıcı veya Devlet güvenliğine karşı suçlar başta olmak üzere, belirtilen suçlardan mahkumiyeti bulunmamak.

· Terör örgütleriyle herhangi bir bağlantısı veya ilişkisi olmamak.

· Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

· Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli veya malullük aylığı almamak.

· Halen DSİ'de sürekli işçi olarak çalışmıyor olmak.

Önemli Uyarılar ve Süreç

· Ataması yapılacak tüm adaylardan, görev yapmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösteren tam teşekküllü devlet hastanesi raporu istenecek.

· Şoför ve operatör kadroları için ayrıca psikoteknik rapor şartı aranacak.

· Atanan personel dört aylık deneme süresine tabi tutulacak, başarısız olanların sözleşmesi feshedilebilecek.

· Ataması yapılan personel, 3 yıl süreyle kurum içi nakil talebinde bulunamayacak.

· Tüm duyurular, sonuçlar ve listeler adaylara ayrıca bildirilmeksizin ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden yayımlanacak ve bu yayınlar tebligat yerine geçecek.