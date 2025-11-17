Yaklaşık 100 öğretmenin katıldığı program, Akademi Sorumluları Mustafa Değirmenci ve Selçuk Kaba koordinasyonunda düzenlendi. 14 Kasım Cuma gecesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünden başlayan yolculuk, Mardin ve Midyat’ın tarihî dokusu, taş mimarisi ve kültürel zenginliğiyle öğretmenlere unutulmaz bir deneyim sundu.

Midyat’ta Kültür ve Mimari Buluşması

Programın ilk durağı Midyat oldu. Katılımcılar: Taş konakları, Çarşıyı, Gümüş işleme atölyelerini ziyaret ederek bölgenin özgün mimarisini ve sanatsal dokusunu yakından inceleme fırsatı buldu. Ardından Nusaybin Beyazsu bölgesinde doğa manzarası eşliğinde öğle yemeği molası verildi.

Dara Antik Kenti, Kasımiye Medresesi ve Deyrulzafaran Manastırı Ziyareti

Gezi; Dara Antik Kenti ve Kasımiye Medresesi rotasında devam etti. Bu iki önemli durak arasında bölgenin en kadim ibadethanelerinden biri olan Deyrulzafaran Manastırı ziyaret edilerek Süryani kültürü ve manastır tarihi hakkında detaylı bilgi alındı.

Mardin Merkezde Tarih Yolculuğu

Programın Mardin merkez kısmında öğretmenler: Eski Mardin sokaklarını, Tarihî abbaraları, Mardin Ulu Camii’yi, Kültür Sokağı’nı, Mardin Tarihî Çarşısı’nı gezerek şehrin köklü kültürel kimliğini yerinde deneyimledi.

Kültür ve tarihin iç içe geçtiği bu zengin yolculuk, Şanlıurfa’da düzenlenen akşam yemeğiyle sona erdi. Katılımcılar, turun hem içerik hem organizasyon bakımından son derece verimli geçtiğini belirterek memnuniyetlerini ifade ettiler.

Kahramanmaraş Öğretmen Akademileri; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve MESDER (Kahramanmaraş Edebiyat ve Sanat Derneği) destekleriyle yürütülen; öğretmenlerin kültürel, entelektüel ve sanatsal gelişimine katkı sunmayı amaçlayan kapsamlı bir projedir.