Kahramanmaraş merkezde toplam 21 bin 722 bağımsız bölüm ve iş yeri tamamlanarak teslim aşamasına getirildi.

Merkez ilçelerde yürütülen çalışmalar kapsamında: Azerbaycan Mahallesi’nde 5.733 kalıcı konut ve 790 iş yeri, Ebrar Sitesi’nde 785 kalıcı konut ve iş yeri, Akyar Mahallesi’nde 2.072 konut, Ferhuş–Karacasu Mahalleleri’nde 2.093 konut büyük ölçüde, Doğukent bölgesinde ise 10.860 konutun yapım çalışmaları sürüyor.

Bu projelerle birlikte Kahramanmaraş merkezde toplam 21 bin 722 bağımsız bölüm vatandaşlara sunulmuş durumda.

İl genelindeki deprem konutlarında ise 74 bin 500 hak sahibi bulunuyor. Bu kapsamda 45 bin 342 bağımsız bölümün tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiği açıklandı.

Yüzyılın Konut Projesi ile Kahramanmaraş’a 8 Bin 195 Yeni Sosyal Konut

Türkiye genelinde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Kahramanmaraş’ta 8 bin 195 konutun yapılması planlanıyor.

Projenin ilçelere göre dağılımı şu şekilde belirlendi: Onikişubat ve Dulkadiroğlu: 4.800 konut, Elbistan: 1.500 konut Afşin: 600 konut, Pazarcık: 400 konut, Türkoğlu: 350 konut, Göksun: 180 konut, Nurhak: 250 konut, Andırın: 50 konut, Çağlayancerit: 30 konut, Ekinözü: 35 konut.

Deprem sonrası kalıcı konut ve sosyal konut projelerinin eş zamanlı sürdüğü kentte, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiği bildirildi.