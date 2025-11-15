Büyükşehir’in çalışması vatandaşları gururlandırdı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen girişimler sonuç verdi; şehir, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na “Edebiyat” alanında dahil edildi. Türkiye’den bu kategoride ağa dahil olan ilk şehir unvanını alan Kahramanmaraş, böylece asırlardır süregelen edebi birikimini ve kültürel potansiyelini uluslararası düzeyde tescillemiş oldu.

Şehirde büyük sevinç uyandıran bu gelişme, şehir halkı tarafından gururla karşılandı. Bu önemli başarının ardından anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza atan Büyükşehir Belediyesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kapalı Çarşı bölgesinde çeşitli noktalarına kitaplar yerleştirdi.

Dükkân önlerinden otobüs duraklarına, banklardan yürüyüş güzergâhlarına kadar birçok noktada Kahramanmaraş’ın usta kalemlerine ait eserlerle karşılaşan vatandaşlar, yapılan sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Cahit Zarifoğlu, Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil ve Erdem Bayazıt gibi şehrin edebi hafızasında derin izler bırakmış yazar ve şairlerin kitaplarıyla buluşan vatandaşlar, şaşkınlık ve memnuniyetlerini dile getirdi.

“Kahramanmaraş Artık Bir UNESCO Edebiyat Şehri”

Kitapların arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’den de bir not vardı. Notta, “Kahramanmaraş artık bir UNESCO Edebiyat şehri. Bu unvan, asırlardır sözle yoğurulmuş bir medeniyetin, kalemiyle dünyaya ışık tutan bir şehrin emeğidir. Bu başarı, Sütçü İmam’ın direnişinde, Necip Fazıl’ın kaleminde, Karakoç’ların dizelerinde, Özdenören, Zarifoğlu ve Bayazıt’ın dualarında filizlenmiştir” ifadeleri yer aldı.

Vatandaşlardan Büyükşehir’e Teşekkür: “Bu Şehir Edebiyatın Kalbi”

Vatandaşlar kitap sürprizinin kendilerine yaşattığı mutluluğu dile getirdi. Kapalı Çarşı esnaflarından Fethi Gül, UNESCO’nun aldığı kararı çok isabetli bulduğunu belirterek, “UNESCO Edebiyat şehri olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Şehrimiz için çalışan bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Böyle bir sürpriz ile karşılaştığım için şok oldum. Kahramanmaraş’ın edebi mirası o kadar güçlü ki, bunu tescillemek sadece zaman meselesiydi. Edebiyatla anılmak bize büyük mutluluk verdi” dedi. Bir diğer esnaf Mehmet Ustamazman ise “Bu şehir edebiyatla büyüdü. Kahramanmaraş’ın UNESCO Edebiyat şehri olması çok kıymetli. Bu kültürü yaşatan tüm şair ve yazarlara minnettarız. Bu başarı onların yıllarca taşıdığı bir davanın sonucu” ifadelerini kullandı.

“Burası Edebiyatın Kalbi”

Muhammet Arslantürk de uygulamanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “İş yerimizin önünde bir kitap bulduk, belediyemizin hediyesiymiş. Edebi değerleri insanların duygularına dokunan bir çalışma olmuş. UNESCO’nun şehrimizi edebiyat alanında seçmesi, yıllardır biriken kültürel mirasın hak ettiği değeri bulduğunu gösteriyor” diye konuştu. Yaşar Korkut ise “Kahraman şehrimiz çok şükür edebiyat alanındaki potansiyelini tüm dünyaya duyurdu. Burası edebiyatın kalbi” dedi. Nazife Bozkurt, “Kahramanmaraş’ın bu unvanı almasına çok sevindim. Necip Fazıl’dan Zarifoğlu’na; Mahsuni’den Karakoç’a, Nuri Pakdil’e kadar bu şehrin büyük ustaları artık rahat uyuyabilir. Çünkü onların yıllardır verdiği emek dünya tarafından kabul edildi” ifadelerini kullandı.