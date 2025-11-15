Siyasette tabandan çıkıp tırnağı ile kazıyarak bir yerlere gelmeyi başaran Osman başkan, 2 dönem Beyoğlu'nda 2 dönem de Türkoğlu ilçemizde başarılı bir şekilde Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Sadeliği ve güler yüzü ile her zaman halkın içinden biri olan Osman başkan, sosyal ve siyasal girişkenliği ile de her zaman Kahramanmaraş ve başkent Ankara'nın yanısıra birçok yerde isminden övgüyle bahsedilmesini başardı.

"Görev verilmez, istenir" düsturuyla hareket ederek güvenini, birikimini ve medeni cesaretini ortaya koyan Osman başkan, "Kahramanmaraş'ta yapacak çok işimiz var" mottosu ile 2024 yerel seçimlerinde partisi AK Parti'den Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adayı oldu.

Son derece modern ve güzel dizayn edilmiş bir basın toplantısı ile aday adaylığını açıkladı. Kentin açık hava ilan tahtalarında hemşehrilerine seslendi. Bu güzel çıkış bazılarını çok ürküttü. Çünkü Osman başkan halkın gönlünde iyi bir yer edinmişti. Ama fincancı katırlarını ürkütmüştü bir kere.

"Vurun Osman başkana" misali aday olamaması için bazıları çok yoğun kulis yaptı. Hakkında türlü türlü asılsız dedikodular üretildi.

Ve sonuçta Osman başkan ne büyükşehre ne de başka bir yere aday gösterildi. Halbuki en azından seçimden sonra istenseydi Büyükşehir'de görevlendirilerek bilgi birikiminden bu deprem vurgunu şehir için faydalanılabilinirdi. (Maalesef olmadı. Bundan sonra kendisi de zannımızca istemez zaten.)

Böylece AK Parti'nin vefasından Osman başkan da payını alabilirdi. Ama olmadı. Halbuki Osman başkan, seçim sürecinde "Bizden Büyükşehir adayı ol" diyen diğer partilerin tekliflerini "4 dönem başkanlık yaptığım partime vefasızlık olur" gerekçesiyle nazikçe red etmişti. (Buna bizzat şahidiz.)

"Altın yere düşmekle değerini kaybetmez."

Lafı fazla uzatmadan; bugün geldiğimiz noktada artık Osman başkan, Kahramanmaraş siyasetinde önemli bir figür ve potansiyel adaydır. (Er ya da geç bir yerlere geleceğine olan inancımız da tamdır.)

Siyaset koşusu 100 metrelik bir yarış değil zorlu bir maratondur. Bu maratonu da ancak ve ancak nefesi yetenler kazanacaktır.

Osman başkan da bugünlerde nefesini iyi bir şekilde toplayan iyi bir maratoncudur.

Kahramanmaraş siyasetinin güler yüzlü ve sempatik ismi Osman başkana bu zorlu siyaset yolculuğunda başarılar diliyoruz.