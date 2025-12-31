Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ulaşımda ve günlük yaşamda aksamalara neden olmaması için tüm birimleriyle sahadaki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkezle birlikte kuzey ilçelerde de karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde; Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ta kar küreme, tuzlama ve solisyon uygulamaları kesintisiz olarak yürütülüyor. Toplam 48 araç ve onlarca personelin görev aldığı çalışmalarda, özellikle ilçe merkezleri ile yüksek kesimlerde bulunan kırsal mahalleler öncelikli olarak ele alınıyor.

Ekipler, sorumluluk alanındaki arterleri ulaşıma açık tutmak için sahada görev yapıyor. Kar yağışının yoğunlaştığı bölgelerde buzlanma riskine karşı tuzlama ve solisyon uygulamaları titizlikle sürdürülürken, vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için tüm imkânlar seferber ediliyor.

Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kar küreme çalışmalarına ağırlık verilirken, kapanan veya kapanma riski bulunan yollar hızlı bir şekilde ulaşıma açılıyor.