Yaklaşık 180 köy evini tamamlayan taşeronlar, uzun süredir hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde 48 saatlik ultimatom vermiş, ödemelerin yapılmaması halinde tamamladıkları işlerin söküleceğini duyurmuşlardı.

Verilen süre bugün itibarıyla dolarken, taşeron ekiplerinden yeni bir açıklama geldi.

Firma Yetkilisi Ek Süre İstedi: “Pazartesi Son Gün”

Taşeron firmalar tarafından yapılan duyuruda, ana yüklenici firma temsilcilerinin kendileriyle iletişime geçtiği, ailelerinde yaşanan cenaze nedeniyle ödemeler için pazartesi gününe kadar süre talep ettikleri bildirildi.

Taşeronların ortak açıklaması şöyle:

“Daha önce duyurduğumuz 48 saatlik süre bugün sona erdi. Açıklamamız sonrası firma yetkilileri bizimle irtibata geçti. Ailelerinde cenaze olduğunu, bu nedenle pazartesi gününe kadar ödeme için ek süreye ihtiyaç duyduklarını ilettiler. Bu talebi kabul ettik. Ancak pazartesi günü hesaplarımıza ödeme geçilmezse, daha önce de belirttiğimiz gibi yaptığımız işleri sökmeye başlayacağız. Emeğimizin karşılığını almakta kararlıyız. Devletimize güveniyoruz fakat mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.”

Toplam Alacak 17 Milyon 400 Bin TL’yi Buluyor

Krizden etkilenen taşeronların alacak listesi de paylaşıldı. Buna göre, projelerde emek veren firmaların ana yükleniciden toplam 17 milyon 400 bin TL alacağı bulunuyor.

Alacak kalemleri şöyle: